Na onzekere tijd doet De Hoornse Balletschool een voorzichtig vreugdedansje

Ze trof alle nodige maatregelen en de coronaroosters lagen klaar, maar toen kwam er alsnog een tegenvaller: "Op vrijdag werd ik gebeld dat ik dat ik op maandag toch niet open mocht, want ik viel blijkbaar onder sportscholen. Dat was wel even slikken. Tot op de dag van vandaag vallen we overal nog tussen: als ik les zou geven in de kleine zaal van Park Schouwburg zou dat wel mogen, maar diezelfde les in ons eigen pand mag niet."

Bij de vorige ronde van versoepelingen van coronamaatregelen was er onduidelijkheid of balletscholen onder cultuur zouden vallen of bij sportscholen ingedeeld werden. Op 20 mei kreeg Susan een telefoontje dat ze per juni open mocht.

De geschrapte heropening van de Hoornse Balletschool staat nog vers in haar geheugen. De branchevereniging heeft al aangegeven dat het deze keer wel doorgaat, maar Susan wil niet te vroeg juichen. "Ik geloof nog even helemaal niks, eerst maar eens zien", zegt ze resoluut.

Uitstel van de heropening was een flinke klap voor Baars. "We hebben tijdens de coronaperiode heel wat leden verloren: je raakt de binding met je club kwijt. Dus hoe langer dat duurt, hoe meer afstand dat geeft." De danslessen werden waar mogelijk voortgezet op de wielerbaan van de Hoornse Ren- en Tourclub (HRTC) en via Zoom. "Daar deed ongeveer de helft van de leerlingen aan mee, maar dat past niet bij iedereen en kan niet bij elke les. Op spitzen dansen kan niet in de buitenlucht en je moet ook je lessen aanpassen; geen sprongen, want er is geen vering in de vloer. Je danst op asfalt."

Zomerstop

Ook al liggen de plannen al sinds eind mei klaar, de dansschool gaat niet direct op 1 juli van start. "Als het definitief doorgaat, geven wij evengoed gewoon tot 4 juli buiten les. Daarna hebben wij een zomerstop en hopelijk beginnen we vanaf 17 augustus weer in normale vorm. Of met een coronarooster, maar dat zien we tegen die tijd wel."