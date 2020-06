Groeten uit Blaricum: met dit kaartje hoopt Blaricum dat inwoners meedenken over de toekomst

BLARICUM - Blaricummers krijgen deze week allemaal een ansichtkaartje van de burgemeester. Niet dat de burgemeester op vakantie is, maar om bewoners op te roepen om mee te denken over het Blaricum van de toekomst.

Blaricummers worden gevraagd om mee te denken over hoe hun dorp er over tien jaar uitziet. Want wat moet er gebeuren om het wonen en leven in Blaricum fijn te houden?

De reden dat de gemeente Blaricum dat wil weten is dat er wordt gewerkt aan een 'strategische visie' voor 2030. De laatste keer dat er zo naar de toekomst werd gekeken was tien jaar geleden. Er is in de tussentijd veel gebeurd. Met de nieuwbouwwijk Blaricummermeent zijn er alleen al veel nieuwe mensen in het dorp komen wonen.

Blaricummers kunnen op de achterkant van het kaartje dat ze deze week van de burgemeester krijgen, schrijven wat ze echt belangrijk vinden in Blaricum en wat er volgens hen beter kan.