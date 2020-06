Provincie betaalt mee aan opruimen drugsafval

Het dumpen van drugsafval is een groot probleem, zo laat de provincie in een persbericht weten. De afvalstoffen zijn gevaarlijk voor zowel mens als dier en kunnen flinke schade toebrengen aan de bodem en de natuur.



De eigenaar van de grond waarop het drugsafval wordt gevonden, is in principe aansprakelijk voor het laten opruimen van de afval. Ook moet de schade aan de natuur hersteld worden.



Volledig vergoed



Omdat de kosten hiervoor flink kunnen oplopen, heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid de subside vrijgemaakt. Het is de bedoeling dat particulieren de geleden schade volledig vergoed krijgen. Als het afval op grond van de lokale overheid wordt gevonden, wordt de helft van de kosten vergoed.



Gedupeerden kunnen hun aanvraag doen bij de provincie Noord-Brabant. Die provincie neemt alle verzoeken in behandeling, en adviseert de betreffende provincie de subsidie al dan niet uit te keren. Een belangrijke voorwaarde voor het toekennen van de subsidie is er aangifte is gedaan bij de politie.



In Noord-Holland werd de afgelopen twee jaar 22 keer drugsafval gedumpt.