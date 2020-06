In de auto aansluiten voor 'coronaproof' trouwreceptie van pasgetrouwd Texels stel

Een gewone trouwreceptie zat er vanwege de crisis niet in voor de pasgetrouwde Martijn Eelman en Hendina Bijl, schreef mediapartner Texelse Courant, maar er was een alternatief.

Aan de Kadijksweg nabij groepsaccomodatie Nieuw Leven in Den Burg werd zaterdagmiddag langs de weg een 'coronaproof' receptie gehouden waarbij mensen in de auto konden aansluiten in de rij en het bruidspaar vervolgens vanuit de auto konden feliciteren. Martijn en Hendina vonden het prachtig om op de alternatieve manier alsnog de felicitaties te krijgen.