Zo blijven onze groenten groeien: elke seconde 1.500 liter IJsselmeerwater de regio in

WEST-FRIESLAND - Nu er geen regen valt, maken agrariërs dankbaar gebruik van het water uit de sloten om hun gewassen te beregenen. Dat water komt uit het IJssel- en Markermeer, dat dient als onze 'waterton'. Alleen al in Enkhuizen stroomt 130 miljoen liter water per dag de regio in - dat is 52 olympische zwembaden vol.

Het waterpeil in het IJsselmeer en het Markermeer wordt op deze warme dagen expres hoger gehouden, legt Marko Cortel van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier uit. "Als het IJsselmeer te vol staat, gaat via een opening in de Afsluitdijk het overtollige water naar de Waddenzee. Die kleppen hebben wij nu wat langer dichtgehouden, zodat het IJsselmeer goed gevuld blijft."

Met het IJssel- en Markermeer als 'waterton', zitten de agrariërs uit de regio er goed bij in de watervoorziening. "Er zijn verschillen in heel Noord-Holland, water moet hier in West-Friesland een vrij korte weg afleggen", legt Cortel uit. "Het is een relatief luxepositie dat de agrariërs hier dichtbij de watervoorraad zitten. En het slotenstelsel is hier goed op orde, dus het water stroomt hier lekker door."

Het IJsselmeer ligt zo'n tien tot vijftien centimeter hoger dan normaal. Daar zorgt het hoogheemraadschap samen met Rijkswaterstaat voor. Alleen al bij waterinlaat Immerhorn in Enkhuizen, stroomt iedere seconde 1.500 liter de regio in - en dat stroomt door tot in de kleinste slootjes in West-Friesland. Naast Enkhuizen zijn de andere twee waterinlaten in Andijk en Venhuizen.

Bij het hoogheemraadschap maken ze zich geen zorgen, maar zijn ze wel alert nu er een kleine hittegolf is. "Dat betekent dat we dit soort inlaten nogmaals goed controleren, maar we doen een oproep aan anderen om drijfvuil weg te halen - we zijn namelijk gebaat bij elke goede doorstroming van het watersysteem."

Over het waterpeil heeft Verdonk niets te klagen. "Tot nu toe gaat het goed", zegt hij. Ook qua droogte is hij nog tevreden. "Op dit moment valt het me nog mee, want vorige week hebben we best wel wat regen gehad, dan is het ook van dat broeierige weer. Dan hoeven wij ook niet zoveel te beregenen."

Droogte bekijken via de app

In sommige velden heeft hij een sensor geplaatst, waarmee hij via een app ziet hoe de vochtigheid in de grond ervoor staat. Maar die checkt hij niet alleen in tijden van droogte. René kijkt al vooruit, want in dit geval komt er na zonneschijn ook weer een regenbui. "Ik heb liever droogte dan dat het te veel regent, want als het te nat is, kun je niet planten", zegt hij. "Daar maak ik me meer zorgen om dan de droogte."