Hilversum komt met 'druktemeter' om drukte centrum in de gaten te houden

Nu we er na een paar maanden lockdown allemaal weer op uit trekken, wil de gemeente Hilversum voorkomen dat het te druk wordt in het centrum vanwege de verspreiding van het coronavirus.

Met meetpunten op onder meer het Marktplein, de Groest, in de Biersteeg, in de Herenstraat en in de Kerkstraat tot aan de Kerkbrink moet op 'strategische locaties' in de gaten gehouden worden hoe druk het er is.

Veilige en rustige plekken

Het idee is dat Hilversumse centrumbezoekers zo zelf kunnen beslissen waar ze op dat moment heen kunnen en dat ondernemers beter inzicht krijgen in de drukte. "Het wordt steeds mooier weer en zoals het er nu naar uitziet gaan we ook op vakantie in onze eigen stad. Dat betekent dat het op bepaalde tijden en plekken drukker kan worden en we willen geen tweede golf aan besmettingen. We moeten inwoners iets bieden waardoor ze weten waar het op dat moment veilig is om heen te gaan. Op deze manier kunnen we met z’n allen een mooie en veilige zomer tegemoet zien", zegt de Hilversumse wethouder Gerard Kuipers.

De meetpunten zijn er maar tijdelijk. Na de coronacrisis gaan ze weer weg. Tussendoor wordt ook gekeken of het systeem goed werkt.