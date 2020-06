Drukte op Aalsmeers Surfeiland op eerste tropische dag van het jaar

Het is goed toeven op het Surfeiland in Aalsmeer. Op het aangelegde stuk strand bij de Westeinderplassen stroomde het op deze eerste tropische dag van het jaar al snel vol. NH Nieuws sprak de zonaanbidders en testte ook nog even het water.

Onder de strandgangers een groepje die vanuit het hele land samen is gekomen om de verjaardag van een van hen te vieren. Met drie goed gevulde koelboxen en picknickmand vermaken ze zich opperbest.

En ander stel is samen met hun kleinkinderen naar het strand gekomen. "We hebben ze net uit school gehaald. Gelijk doorgereden, hier een broodje eten." Zelf blijven ze liever op het droge: "Zo hebben we supervisie over de kinderen."

Duik in het diepe

Om zelf niet oververhit te raken, besloot NH-verslaggever Jasper ook een duik te nemen. Hoe dat bevalt, is te zien in de video.