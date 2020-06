Eerste spectaculaire beelden van Hilversumse Olivier in nieuwste King’s Man-film

HILVERSUM - Een droom die uitkomt voor de boomlange Hilversumse acteur Olivier Richters. 'The Dutch Giant' is vanaf half september te bewonderen op het witte doek in een Hollywood-film, het derde deel in de King’s Man-reeks. De eerste beelden van de film zijn gepubliceerd.

Olivier Richters, 30 jaar en 2.18 meter schoon aan de haak, probeert al veel langer door te breken als acteur. Eerst had hij wat kleine rolletjes her en der, maar dat staat allemaal in het niet bij zijn rol in de derde King’s Man-film.

De Hilversumse acteur weet ondertussen al een jaar dat hij in de film te zien zal zijn. Toen hij te horen kreeg dat hij de rol te pakken had, was hij geëmotioneerd. "Ik heb echt tranen gelaten. Zo lang heb ik ernaartoe geleefd en het was de spanning of het met dit lichaam zou lukken om een bioscoopfilm in te komen. Mezelf zien op het witte doek was één van de dingen die ik wilde doen in mijn leven. Dat is gelukt."

Hoe zijn rol er uit zou zien, moest hij lang voor zich houden. Maar de trailer van de film die deze week verschenen is, laat daar geen misverstanden meer over bestaan. Olivier speelt een rol als schurk, zo is te zien in de slotscène.