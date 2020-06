Groep 8'ers bedachten creatieve oplossing voor gemis van opa en oma bij eindmusical

DEN HELDER - Normaal gesproken mogen opa's en oma's komen kijken bij de eindmusical van hun kleinkinderen, maar dit jaar is alles anders door de coronacrisis. Leerlingen van groep 8 van basisschool De Dijk in Den Helder besloten daarop zélf naar de oudere bewoners in de wijk te gaan om hun musicalliedjes voor ze te zingen.