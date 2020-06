Zaanse Beatrixbrug alleen open voor Connexxion, want omrijden kost gemeente geld

ZAANDAM - Drie dagen later dan gepland is de Beatrixbrug in Zaandam open, maar alleen voor de Connexxion-bussen. "Connexxion moest langer omrijden dan in eerste instantie was ingecalculeerd en daar zijn kosten aan verbonden. De hoogte van deze kosten zijn momenteel nog niet bekend", schrijft wethouder Gerard Slegers aan de gemeenteraad.

De Beatrixbrug zou afgelopen zondag gereed moeten zijn voor al het verkeer, maar dat werd vanwege een onveilig wegdek uitgesteld. Nadat de fietspaden van de spiksplinternieuwe Wilhelminabrug een week na opening al werden afgesloten vanwege het risico op valpartijen, bleek dat de fietspaden op de nieuwe Beatrixbrug ook niet in orde zijn.

De openstelling van de brug geldt vanaf vandaag alleen voor de lijnbussen van Connexxion, niet voor het overige verkeer en ook niet voor fietsers en voetgangers. Om dit te handhaven zijn er hekken voor de brug geplaatst en worden verkeersregelaars ingezet.

Fietsveiligheid niet in orde

Wethouder Slegers: "Voordat de Beatrixbrug officieel in gebruik wordt genomen, is deze vorige week uitvoerig geschouwd door de provincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad. Dit is gedaan om te beoordelen of de brug voldoet aan de technische richtlijnen en naar behoren functioneert. Hierbij is ook heel specifiek gekeken naar de fietspaden. Dit naar aanleiding van fietsongevallen op de Wilhelminabrug. Tijdens de schouw bleek dat de pollers (beweegbare stalen palen die in het wegdek kunnen verzinken) nog niet naar behoren werkten.

De laatste werkzaamheden aan de Beatrixbrug worden zo spoedig mogelijk afgerond, zodat hij ook kan worden opengesteld voor overig verkeer. Wanneer die werkzaamheden zijn afgerond, is nog niet duidelijk.