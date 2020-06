Verdachte van moord op Zandvoorter dood gevonden in cel

ZANDVOORT - De verdachte van moord op een Zandvoortse horlogehandelaar is vanochtend, op de eerste zittingsdag van zijn strafzaak, dood gevonden in zijn cel. Het lijkt om zelfdoding te gaan, zei de officier van Justitie vanochtend in de rechtszaal.

Dat meldt een verslaggever van RTV Utrecht die bij de zaak aanwezig is. De verdachte zat vast in een gevangenis in Krimpen aan den IJssel. Het OM gaat zijn dood verder onderzoeken.

Het OM spreekt volgens RTV Utrecht van een zeer verdrietig bericht voor zowel de nabestaanden van het slachtoffer als voor de familie van de verdachte. De zaak is nu aangehouden. Maandag zal het OM zich niet ontvankelijk laten verklaren omdat een overleden verdachte niet vervolgd kan worden.

Bitter

"Het is bitter dat B. geen antwoord meer kan geven op vragen van de nabestaanden, al is het nog onbekend of hij een bericht heeft achtergelaten in zijn cel", zegt de verslaggever. "De antwoorden zullen nu moeten komen van de Utrechtse medeverdachte in deze zaak." Deze 29-jarige man komt later voor de rechter.

Het lichaam van het doodgeschoten slachtoffer uit Zandvoort werd in maart gevonden in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Breukelen. Welke rol de twee mannen precies hadden bij de moord op Vijzelaar en wat het motief was, is nog onduidelijk. Het gerucht gaat dat er sprake is geweest van een roofmoord.