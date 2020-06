Gratis sportief aan de slag op nieuwe beweegroutes in Schagen

SCHAGEN - Bij de atletiekbaan van trim- en atletiekvereniging (TAS) in Schagen is vanmorgen het officiële startsein gegeven van de nieuwe beweegroutes die dwars door de stad lopen. Er zijn de afgelopen tijd zes parcours met pijlen uitgezet om inwoners, jong en oud, aan het wandelen en hardlopen te krijgen.

"Ik merk dat mensen nu op plekjes komen waar ze anders nooit komen", vertelt bedenker Co Wiskerke. "Daarnaast komen ze met mensen in contact. Je kunt tijdens het wandelen of hardlopen gerust even stoppen om een praatje te maken. Het brengt de mensen samen."

Wiskerke organiseerde de afgelopen tien jaar al de Wijkenloop Schagen. De routes zaten dan ook al goed in het hoofd. Toen de gemeente daarna een oproep deed om mee te denken hoe inwoners in beweging konden komen, was het plan snel gesmeed. "We moesten alleen wat aanpassingen doen om te zorgen dat de routes nu altijd op openbaar terrein zijn en goed toegankelijk zijn", legt Wiskerke uit.

Laagdrempelig

Monique de Vries van Sportservice Schagen hielp Wiskerke met het uitwerken van het plan. Ze kennen elkaar al van de atletiekvereniging in Schagen en dus waren de lijnen kort. "Wij vinden het belangrijk dat mensen op een laagdrempelige manier kunnen bewegen. Je kunt nu vanuit huis beginnen en onderweg ook nog oefeningen doen. Die staan als voorbeeld op het bord aan het begin van de route."

De routes worden ondertussen al flink gebruikt, merkt Co Wiskerke: "Mensen zeggen: 'Goh, ik heb alweer twee routes gelopen of morgen ga ik naar die wijk'. Ja, mensen zijn heel enthousiast. Het begint echt te leven."