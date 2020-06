Hilversumse musici: zo klinkt het coronavirus als je er een opera van maakt

HILVERSUM - De afgelopen maanden coronacrisis: we kijken er allemaal wel op terug alsof het een vervelende nachtmerrie is. En als het verhaal toch al een drama is, waarom zou je er dan geen opera van maken? Dat dachten ook het Hilversumse Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor. Ze maakten samen de mini-opera 'Besmettingsgevaar', met mondkapjes en al.

De korte opera van de Hilversumse musici, geschreven door Jacob ter Veldhuis en Ilja Leonard Pfeijffer, gaat over hoe we het coronavirus allemaal ervaren hebben: onzekerheid, angst en boosheid spelen een grote rol.

Het eerste deel gaat over de eerste voorzichtige maatregelen die genomen werden om het coronavirus tegen te gaan zoals handen wassen. Daarna gaat het over angst: angst om ziek te worden, maar ook angst dat niets meer wordt zoals het voor corona was.

Zangers met mondkapjes

De musici van het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor namen de opera op, allemaal op anderhalve meter afstand van elkaar. Ook wordt een deel van de opera gezongen door koorleden met mondkapjes. Dat geeft niet alleen een beeld van hoe ons dagelijks leven door corona geworden is, maar is ook pure noodzaak: samen zingen is door het coronavirus nog altijd niet toegestaan. De gedachte is dat het virus zich dan sneller kan verspreiden.