Dorpsraad Wijk aan Zee niet blij met GGD-rapport: "Duiding belangrijk, het kan misgaan"

WIJK AAN ZEE - GGD Kennemerland kwam vorige week met een onderzoek naar buiten waaruit bleek dat het aantal mensen met longkanker in Beverwijk hoger is dan in andere gemeenten. De grootste oorzaak ligt volgens hen onder andere bij het grote aantal mensen dat sigaretten rookt. De dorpsraad vindt het opmerkelijk dat de GGD de duiding van de oorzaak geleidelijk in hun rapport heeft veranderd en dat de, in hun ogen vermoede veroorzaker: Tata Steel, steeds meer is uitgegumd.

Het gepubliceerde rapport van de GGD gaat over het ontstaan van nieuwe gevallen van vijf kankervormen tussen 2004 en 2018. Net als in de periode 1989-2003 blijkt dat in de laatste periode in de IJmond vooral in Beverwijk longkanker bij zowel mannen als vrouwen 25 procent vaker voor komt dan gemiddeld in Nederland.

De cijfers over mensen met kanker zijn aangevraagd bij het Integraal Kankercentrum Nederland, maar zeggen niets over de oorzaak van de longkanker. De oorzaak van longkanker kan volgens GGD-artsen teruggaan tot twintig jaren daarvoor en kan meerdere factoren hebben, zoals vergrijzing en roken.

Geen oorzakelijke verbindingen

De dorpsraad van Wijk aan Zee denkt bijna zeker te weten dat die vergrote kans op kanker te maken heeft met Tata Steel. Ze lieten op basis van cijfers zien dat niet roken maar de luchtvervuiling vermoedelijk de belangrijkste oorzaak van de hoge longkankerincidentie is. Daarop kwam de GGD met een verklaring: het rapport was niet bedoeld om oorzakelijke verbanden te vinden. "Wij merken op dat als het niet de bedoeling was oorzakelijke verbanden aan te geven dat de GGD had kunnen volstaan met alleen de tabellen over kankerincidentie. Dat is niet het geval", laat de dorpsraad daarop in een verklaring weten.

Duiding

De dorpsraad vindt het goed dat de GGD in hun rapportage ook de andere mogelijke oorzaken bespreekt. Toch vinden ze hun conclusie dat roken mogelijk de oorzaak is, niet te bevatten. "We weten dat er in de IJmond drie belangrijke risico-factoren zijn: behalve (mee)roken ook luchtverontreiniging en beroepsmatige blootstelling aan stoffen."

Ze willen dan ook dat de GGD blijft benadrukken dat de oorzaak ook mogelijk door luchtvervuiling veroorzaakt kan worden."De onderzoekers van de GGD moeten beseffen dat de duiding belangrijk is. Immers de duiding leidt tot beleid voor de komende jaren. Het kan misgaan."