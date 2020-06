Melkveehouder René Staal houdt koeien vandaag binnen

Niet alleen mensen zoeken verkoeling nu de temperaturen tot grote hoogtes beginnen te stijgen. Melkveehouder René Staal weet als geen ander dat ook koeien flink last kunnen hebben van het warme weer. Daarom houdt hij zijn koeien vandaag binnen, vertelt hij in een vlog.

De veehouderij van René is te vinden in Berkhout, in de weilanden tussen Bobeldijk en Zuidermeer. Daar zorgen zijn honderdvijftig koeien jaarlijks voor 1,2 miljoen liter melk, waar Noord-Hollandse kaas van wordt gemaakt. René zorgt er in de zomer voor dat zijn koeien binnen in de stallen kunnen blijven. Daar vinden de koeien schaduw, ventilatie en vers voer.

Uierontsteking

Op die manier wil hij ervoor zorgen dat zijn koeien actief en daarmee gezond blijven. "Als het minder warm is, blijven koeien actiever, waardoor ze meer lopen en meer water drinken. Als koeien te lang liggen raakt hun bloedsomloop verstoort, waardoor ze kreupel kunnen raken. Of ze krijgen last van uierontsteking." Volgens Staal nemen alle boeren wel maatregelen om hun koeien niet te veel aan de hitte bloot te stellen. "De één zet ze 's nachts buiten. De ander gebruikt weer een sprinklerinstallatie. Maar al met al vinden bijna alle boeren de gezondheid van hun dieren belangrijk."