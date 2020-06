Extra financiële steun voor ondernemers in Zandvoort

ZANDVOORT - Ondernemers in Zandvoort krijgen van de gemeente een extra steuntje in de rug om de coronacrisis door te komen. De huur en erfpacht wordt voor vijftig procent kwijtgescholden en dit jaar wordt er geen reclamebelasting opgelegd.

Ook het tarief voor belasting op terrassen krijgt een verlaging. Dat staat allemaal in een voorstel aan de gemeenteraad. Die moet het voorstel nog goedkeuren. De maatregelen betekenen voor de gemeente dat er ruim drie ton minder inkomsten binnen komen.

Ondernemend Zandvoort krijgt harde klappen van de coronacrisis. Het toerisme, zo schrijft de gemeente, is de levensader van het kustdorp en juist deze sector heeft veel moeten inleveren in de maanden van de lockdown. Daar komt bij dat veel werk in Zandvoort seizoensgebonden is. Dat geeft veel druk op de ondernemers om nog iets van het jaar te maken. 629 ondernemers in Zandvoort hebben hulp gevraagd en een aanvraag gedaan voor de tijdelijke overbruggingsregeling van het Rijk.