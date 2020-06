De Peiling: Grote versoepeling coronamaatregelen, maar 1,5 meterregel blijft

Het kabinet kondigt vanavond vergaande versoepelingen van de coronamaatregelen aan. Het maximum aantal bezoekers in de horeca, bij bioscopen en evenementen verdwijnt. Ook buiten mogen meer mensen samen komen. Maar de 1,5 meterregels worden niet afgeschaft. We moeten overal afstand blijven houden. Ben jij daar blij mee of niet?

Horeca

De versoepeling is goed nieuws voor de noodlijdende horeca- en evenementensector. Tot nu toe was in de horeca, het theater en de bioscoop een groep van maximaal 30 mensen toegestaan. In de planning werd dat getal per 1 juli verhoogd naar 100 mensen, maar het kabinet slaat die stap naar verwachting over en komt met een grotere versoepeling. Die versoepeling geldt ook voor uitvaarten en bruiloften. Ook daar mogen weer meer mensen komen.

Geen maximum met 1,5 meter

Zowel binnen als buiten wordt het maximumaantal aanwezigen geschrapt, mits de 1,5-meter-regel wordt aangehouden. Andere voorzorgsmaatregelen zijn van tevoren vragen naar de gezondheid. Ook blijft het verplicht vooraf te reserveren. In een gebouw moeten voldoende sanitaire voorzieningen aanwezig zijn, om te voorkomen dat drukte ontstaat bij de wc's. Ook moeten er voldoende in- en uitgangen zijn om opstoppingen bij de deur te voorkomen.

Evenement zonder reservering

Als een restaurant of evenement niet naar de gezondheid vraagt en geen reservering toepast, geldt wel een maximumaantal bezoekers. Dan geldt een maximum van 100 personen binnen en een maximum van 250 personen buiten. De 1,5-meter-regel geldt ook in die situaties.

Goed ventileren

Opvallend is dat vooralsnog in de uitgelekte informatie niet wordt gesproken over ventilatie. In een aantal landen wordt goede ventilatie in gebouwen gezien als manier om de kans op verspreiding van het coronavirus te verkleinen.

Wat vind jij?

Ben jij blij met deze versoepelingen of niet? Er mag weer meer en met meer mensen. Ga jij dat ook doen of lijken deze versoepelingen van de coronaregels je onverstandig? En wat vind je er van dat de 1,5 meterregels blijven gelden?