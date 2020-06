Tweede verdachte aangehouden in onderzoek naar overleden Martin Griep uit Zwaag

ZWAAG - In het onderzoek naar het overlijden van de 52-jarige Martin Griep in Zwaag, heeft de politie een tweede verdachte aangehouden. Het gaat hierbij om een 58-jarige man uit Grootebroek.

Martin Griep is door geweld om het leven gekomen. Zijn lichaam werd op Eerste Paasdag levenloos aangetroffen in zijn woning aan het Ridderspoor in Zwaag.

Eerder werd al een 62-jarige inwoonster van de gemeente Hoorn aangehouden. Zij is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris en zit in voorlopige hechtenis.