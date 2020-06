Update: onderzoek naar stoffelijk overschot in taxi Amstelveen

AMSTELVEEN - De politie doet onderzoek naar een stoffelijk overschot in een taxi in Amstelveen.

Het lichaam werd gisteravond gevonden op het Amstelveense Stadshart. Hulpverleners hebben nog geprobeerd het slachtoffer ter plekke te reanimeren maar tevergeefs.

Er is nog niet zoveel bekend over de oorzaak van het overlijden of dat er sprake is van een misdrijf.

Update:

Een woordvoerder van de politie laat weten dat het om een taxichauffeur uit Amstelveen gaat die een natuurlijke dood is gestorven. Het slachtoffer had hartproblemen. De politie werd gewaarschuwd omdat de taxicentrale geen contact met de man kon krijgen.