Inwoners Hoorn krijgen 45 euro teveel betaald 'afvalgeld' terug

Sinds de nieuwe dienstverleningovereenkomst met afvalverwerker HVC, zijn de tarieven in 2020 omlaag gegaan en heeft de gemeente een eenmalige meevaller ontvangen van 1,5 miljoen euro. “We beseffen dat het een mooi extraatje zou zijn voor de gemeente in deze tijd. Maar we willen het teveel terug geven aan de inwoners in plaats van in de gemeentereserve", zo lichtte fractievoorzitter Dick Bennis (CDA) het voorstel toe.

Wethouder Marjon van der Ven deed een oproep aan de raad om het bedrag wél aan de algemene reserve toe te kennen. "Vijfenveertig euro teruggeven is heel transparant maar er moeten straks hele harde keuzes gemaakt worden nu we afstevenen op een tekort van 4,2 miljoen euro."

"Geleend geld"

Het voorstel werd door een grote meerderheid van de raad gesteund waaronder ook Fractie Tonnaer: "Ik snap de oproep van de wethouder. Maar het is eigenlijk ons geld niet. Het is geleend geld, wat onze inwoners teveel hebben betaald. Ik vind het principieel en oprecht om het aan de inwoner terug te geven", concludeert Roger Tonnaer.

Sinds het ingaan van de nieuwe overeenkomst met HVC, hebben de West-Friese gemeenten meer regie over hun eigen afvalbeleid en zijn de tarieven omlaag gegaan. Er is veel om te doen geweest, gezien de West-Friezen jarenlang voor hun afval nagenoeg het meeste van alle Noord-Hollanders betaalden. Door de nieuwe overeenkomst zou Hoorn dit jaar 2,8 miljoen euro besparen.