GroenLinks Hoorn laat voorstel over verwijderen standbeeld J.P. Coen varen

HOORN - De aangekondigde motie die GroenLinks zou indienen over het verwijderen van het beeld van Jan Pieterszoon Coen uit de openbare ruimte, is van tafel. In de raadsvergadering gisteravond liet de partij weten zich aan te sluiten bij het statement van de burgemeester en andere partijen om een breed 'stadsgesprek' te voeren.

Zeven Hoornse politieke partijen gaven eerder al aan het verwijderen van het beeld niet als oplossing te zien en riepen op tot een breed stadsgesprek over racisme, discriminatie en uitsluiting. De partijen hadden GroenLinks gevraagd om de voorgenomen motie niet in te dienen. "Normaal gesproken wordt gewoon tegen een motie gestemd, dat mij gevraagd wordt de motie in te trekken is ongebruikelijk, maar dat is blijkbaar de realiteit", zei Drommel eerder tegen NH Nieuws.

Toiletrollen en nootmuskaat

Tijdens de raadsvergadering had Drommel twee toiletrollen en nootmuskaat meegenomen, om zijn punt duidelijk te maken. "Tijdens de coronacrisis zagen we een run op wc-rollen; vroeger was het nootmuskaat dat onbetaalbaar was en nu voor één euro in de supermarkt te krijgen is." Daarmee doelende op de handelsmonopolie die Jan Pieterszoon Coen vroeger bewerkstelligd heeft op de Banda-eilanden. "Dingen van waarde en betekenis veranderen. Dat wilde ik duidelijk maken."

Voor het eerst sinds 2011 staat het beeld van Jan Pieterszoon Coen bij de politiek op de agenda. Ook burgemeester Jan Nieuwenburg riep gisteravond op tot het voeren van een stadsgesprek dat na de zomer verder vorm moet gaan krijgen. Nieuwenburg: "De discussie over Jan Pieterszoon Coen mag gevoerd worden. Keer op keer. Want hoe we naar de geschiedenis en samenleving kijken, is continu in ontwikkeling. Je ziet de zaken anders, als je er verder vanaf staat."