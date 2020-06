Heemstedenaar Sebastiaan Nieuwland (44) wordt burgemeester van Uitgeest

Dat gebeurde tijdens een besloten vergadering. Als de koning instemt met zijn voordracht zal hij op 16 september worden beëdigd.

De 44-jarige Nieuwland is sinds 2019 wethouder voor D66 in de gemeente Vlaardingen. Hij woont echter in Heemstede, waar hij tussen 2009 en 2019 ook al politiek actief was. De vertrouwenscommissie van de Uitgeester raad omschrijft hem als 'een ervaren bestuurder die Uitgeest daadkrachtig op de kaart zal zetten'. Volgens de voorzitter is hij 'een empathisch en verbindend persoon', en komt zijn bestuurlijke ervaring goed van pas 'in de diverse regio's en samenwerkingsverbanden waar Uitgeest deel van uitmaakt.'

Nieuwland is getrouwd en heeft twee dochters. Het gezin verwacht op korte termijn naar Uitgeest te verhuizen. "Uitgeest is een prachtige, veelzijdige gemeente met een

trotse en bruisende gemeenschap waar wij spoedig onderdeel van hopen te zijn."