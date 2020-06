Nepagent 'Hendriks van bureau Marnixstraat' berooft senioren in Amsterdam-West

De handelswijze van de nepagent is iedere keer dezelfde. Hij belt een bejaarde en zegt dat hij een verdachte aan het verhoren is, die zegt hun bankrekening leeggeroofd te hebben. Het slachtoffer moet daarom zijn of haar bankpas afgeven aan een collega-agent die langskomt. Wanneer slachtoffers in het verhaal meegaan en hun pas afgeven, blijkt later dat er grote sommen geld zijn opgenomen.

Acht pogingen bekend

De politie heeft inmiddels de aangiften binnen van twee slachtoffers. Ook zijn er acht andere oplichtingspogingen bekend. De politie vermoedt dat er meer bejaarden bestolen zijn en roept mensen op om, ondanks hun schaamte, toch aangifte te komen doen.

De recherche heeft de zaak in onderzoek. Het is niet duidelijk of er een of meerdere verdachten verantwoordelijk zijn voor de babbeltruc. De man die de bankpassen kwam ophalen heeft een lichtgetinte huidskleur, is 20 à 25 jaar oud, spreekt accentloos Nederlands en droeg steeds een lichtblauw mondkapje.