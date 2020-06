Eindelijk erkenning voor Hoornse Sylvia: ook inspectie bekritiseert zedenpolitie

HOORN - "Zedenrechercheurs moeten meer aandacht hebben voor wat slachtoffers nodig hebben", concludeert het rapport van de inspectie Justitie en Veiligheid. Het rapport over de werkwijze van de zedenpolitie kwam gister naar buiten. De inspectie stelde het onderzoek in, nadat de politie veel steken had laten vallen in de zaak van Sylvia Veld. Zij en haar moeder Anna-Marie zijn blij met de conclusies en hopen dat toekomstige slachtoffers betere hulp krijgen.

Er is al veel verbeterd bij de zedenpolitie sinds Sylvia uit Hoorn haar verhaal heeft verteld, maar dit rapport bevestigt dat haar ervaring bij het doen van aangifte na verkrachting, geen losstaand geval was. "We sprongen een gat in de lucht," vertelt moeder Anna-Marie aan de telefoon. Zij en Sylvia klinken opgelucht: "Het rapport concludeert precies waar Sylvia ook tegenaan liep."

De inspectie concludeert onder meer dat er meer zedenrechercheurs nodig zijn en dat er meer aandacht moet zijn voor wat slachtoffers nodig hebben. "Rechercheurs proberen het slachtoffer goed te informeren over het doen van aangifte, waardoor het soms overkomt alsof aangifte doen wordt ontmoedigd", valt te lezen in het rapport. Dit was ook bij Sylvia's zaak het geval.

De zaak

De toen 27-jarige Sylvia werd in oktober 2016 verkracht nadat ze na een avond stappen bij een man achterop de fiets was gestapt die zei haar thuis te brengen. De man fietste de verkeerde kant op en toen Sylvia van de fiets afsprong, werd het zwart. "Ik stapte af, en toen opeens ging het licht uit. Toen ik bij kwam lag ik in de bosjes en lag hij bovenop me en kneep mijn keel dicht. Ik dacht: ik ga dood, dit was het," vertelde Sylvia eerder aan NH Nieuws. De man stal ook Sylvia's telefoon.

Aangifte

Sylvia wilde direct aangifte doen bij de politie, maar voelde zich niet serieus genomen. Moeder Anna-Marie: "Na het gesprek voelde Sylvia zichzelf bijna verdacht en niet gesteund in dat ze aangifte kon doen. Ze begon te twijfelen. Toen heb ik de volgende dag gezegd dat de dader niet vrij rond mocht blijven lopen." De inspectie concludeert nu in het onderzoek dat dit niet alleen in de zaak van Sylvia, maar ook in andere zedenzaken gebeurde. De werkwijze in het eerste gesprek moet volgens de inspectie worden aangepast.

Politie grijpt niet in

Later volgt de aangifte waar in eerste instantie minder mee gebeurt dan Sylvia en haar moeder hopen. Sylvia spoort de dader zelf op met de find my iPhone-app, dit was mogelijk omdat de dader Sylvia haar telefoon gebruikte. Nadat ze de locatie van haar telefoon aan de politie had doorgegeven, werd de dader bij een huisbezoek niet opgepakt.

Sylvia komt er vervolgens achter dat de man haar datingapp gebruikt en probeert hem op die manier te 'verleiden'. Op deze manier weet ze aan zijn adres te komen. "Dat vonden we toen best dom van de dader", vertelt Anna-Marie. Ze deelden de informatie met de politie, waarna er wederom niet direct iets gebeurde.

Uiteindelijk wordt de Somalische Mohammed M. op 27 februari, ruim vier maanden na de verkrachting, gearresteerd en later veroordeeld tot anderhalf jaar cel waarvan zes maanden voorwaardelijk voor poging tot verkrachting. De dader moet uiteindelijk het land verlaten.

Andere slachtoffers

Eerder concludeerde de inspectie al dat er in de zaak van Sylvia veel was misgegaan, waarna er vragen werden gesteld aan de toenmalig minister. Naar aanleiding hiervan is het onderzoek ingesteld dat gisteren naar buiten kwam.

Sylvia is blij dat de inspectie concludeert dat er dingen anders moeten: "Ik heb een hoge prijs betaald door mijn verhaal zo publiekelijk te vertellen, maar ik ben blij dat dit nu aan het licht is gekomen. Hopelijk wordt er nu veel verbeterd voor andere slachtoffers. Ik ben blij dit nu af te kunnen sluiten."

De verfilming van Sylvia's boek 'De jacht op mijn verkrachter' zal 17 augustus herhaald worden op NPO 3.