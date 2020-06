Amstelland Amstelveense sauna telt af naar heropening: "Lekker aan je gezondheid werken"

AMSTELVEEN - Ruim drie maanden geleden sloten de deuren van alle sauna-complexen in onze provincie. Over precies een week - op 1 juli - mag Spa Zuiver, aan de rand van het Amsterdamse Bos, de deuren weer openen. Uiteraard zijn er de nodige aanpassingen gedaan om afstand te kunnen houden, maar het aftellen is begonnen!

Om het mogelijk te maken weer gasten te ontvangen in het complex is er heel wat aangepast. Saunamanager Lara Kapfenberger geeft een rondleiding door het gebouw. Bij binnenkomst wordt een gezondheidscheck uitgevoerd door de receptionistes. "Twijfelen ze, dan gaan ze alsnog met een thermometer meten of je koorts hebt of niet." Hoewel het kabinet pas vanavond een persconferentie geeft, lekte gisteren al uit dat sauna's eerder open mogen dan eerder was vastgesteld. Eigenlijk zou dit pas op 1 september zijn.

NH Nieuws

Na een gezondheidscheck kunnen gasten zich in de ruime kleedkamers uit- of omkleden en via de aangewezen route naar de spa lopen. De komende tijd geldt er wel een maximumaantal gasten dat tegelijk binnen mag zijn. "We hebben een capaciteit van ongeveer 250 gasten. Dat wil zeggen dat we één gast op 10 vierkante meter hebben." Ook geldt er voor de sauna's, de stoombaden en jacuzzi's een maximumaantal personen. De regels zijn door de branche-organisatie opgesteld, zodat het voor iedereen veilig is om een dag naar de sauna te gaan. Saunamanager Lara kan zelf ook wel wat warmte gebruiken. "Ondanks dat ik hier elke dag loop heb ik het zeker gemist. Gewoon lekker die warmte en aan je gezondheid werken."