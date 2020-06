't Gooi geniet van zomers begin van tropische week: "Ik blijf de hele week hier"

BLARICUM - Varen, pootjebaden of bakken in de zon. Het is pas het begin van een hele warme week, maar het is al aardig druk op de strandjes in 't Gooi. "Heerlijk, dit is mijn achtertuin."

En ze zijn niet de enigen vandaag. "Het water is heerlijk. Ik zwem twee keer een grote driehoek," vertelt Sipke Hupkes die net het water uitkomt. "Even de corona-kilo's eraf trainen, haha."

Een groep middelbare scholieren stroomt het Vuntusstrand in Loosdrecht op. Handdoeken mee, zakken chips in de tas. "We hebben net toetsweek gehad en nu gaan we lekker zwemmen!"

Ook in Blaricum is het druk op Strand Voorland. "Dinsdag is onze vaste fietsdag," vertelt Loes Steur. Samen met een vriendin houdt ze pauze in de schaduw. "En nu zitten we hier kersen te eten, heerlijk!"

Fathi Taalab heeft zijn stoel in de branding gezet. "Mijn vrouw moet werken en ik zit hier. Prima geregeld, toch?" Hij kijkt uit op zijn eigen flatgebouw in de verte. "Ik woon in de middelste, maar we hebben geen balkon. Dus dit is mijn achtertuin."

Rug insmeren

Uiteraard moet alles op anderhalve meter afstand en dat is soms best even lastig. "We proberen elkaar niet aan te raken," vertelt Giulia Mascaro, die met twee vriendinnen op het gras gaat zitten. En wie smeert dan je rug in? Giulia draait haar arm op haar rug. "Dat probeer ik zelf te doen, haha."

De badgasten zien niet op tegen de verwachte hoge temperaturen deze week. "Nee hoor, ik kom gewoon elke dag zwemmen," zegt Aspa Kandyli, die met haar dochtertje in het water speelt. "Mijn advies: huur een kano," zegt Mark Vonno, die zijn vriend de boot laat oppompen. "Lekker het water op, heerlijk koel en: gaan met die banaan!"