Ploeg van schaatsster Irene Schouten kan door ondanks afhaken sponsor

"We blijven uiteraard enorm trots op het team en op alles wat het de afgelopen twee seizoenen heeft bereikt. We betreuren het ten zeerste dat onze samenwerking voorlopig niet door kan gaan, maar we wensen alle teamleden in deze onzekere tijden het allerbeste voor de toekomst."

Ook als er zich komende zomer geen nieuwe hoofdsponsor aandient kan de ploeg van Irene Schouten door. De drie sponsors van de marathonploeg van Anema, Royal A-ware, ZiuZ en Interfarms, hebben financiële ondersteuning toegezegd.