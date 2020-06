Gooise heide in gevaar door veel te weinig regen: "Het is intens droog"

BLARICUM - Op de heide bij Blaricum zijn de gevolgen van de warmte en de geringe regenbuien goed zichtbaar. Boswachter Ben Blessing van het Goois Natuurreservaat maakt zich zorgen.

Het is droog op de heide bij de Blaricumse Tafelberg, heel erg droog. Ben knielt neer bij de jonge heideplantjes, die maar een paar centimeter hoog zijn. "Het staat gewoon te wachten op vocht. Mét vocht had het al deze hoogte gehad." Hij houdt zijn hand op een centimeter of tien. Volgens de boswachter is dat niet het gevolg van een neerslagtekort van dit jaar, maar is het proces al langer gaande. "Het is een opeenstapeling van een aantal jaren met lange, droge periodes. Dat maakt het steeds lastiger voor het beheer, maar ook lastiger voor de natuur zelf."

Joost Lammers / NH Nieuws

Waar de heide groen gekleurd had moeten zijn, heeft het op sommige plekken meer weg van een woestijnlandschap. Ben maakt zich ook zorgen over de gevolgen die de droogte heeft op de langere termijn. "Het risico is dat het heideherstel langer op zich laat wachten, dat grassen dat overnemen en het cultuur historische landschap met heide verdwijnt."

Quote "Het heeft vorige week wel geregend, maar het is intens droog. Dat verhoogt met een klein windje wel het gevaar op brand" Ben Blessing, boswachter GNR

Het risico op brand neemt ook toe. De afgelopen jaren waren er meerdere natuurbranden in 't Gooi en ook nu is het brandgevaar groot, erkent Ben. "Het heeft vorige week wel geregend, maar het is nog droog, intens droog. Dat verhoogt met een klein windje wel het gevaar. Dat is echt iets om alert op te zijn."

Joost Lammers / NH Nieuws

Sproei-installaties Het is niet alleen de heide. Ook de bomen hebben het moeilijk en met name oudere bomen. Die sterven door watergebrek. Ondanks de mogelijke gevolgen en risico’s van de droogte voor het heidegebied, is ingrijpen volgens Ben ook geen oplossing. "We gaan hier geen sproei-installaties zoals in de polder of op droge landbouwgronden neerzetten. Ook dit is de natuur. Natuurlijk kunnen we er iets aan doen, maar de vraag is 'willen we dat'? En heeft het effect op lange termijn. Dat weten we niet."