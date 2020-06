Haarlemmers balen van zwemverbod in het Spaarne: "Helemaal niet gevaarlijk"

HAARLEM - Zwemmen in het Spaarne zit er voorlopig niet in. Waar de politie het eerst door de vingers zag, gaan zij voortaan strenger handhaven en boetes van 140 euro uitdelen. Volgens de politie is het namelijk gevaarlijk om in het Spaarne te zwemmen, iets waar zwemliefhebbers maar weinig begrip voor lijken te hebben.

"Als je een beetje aan de kant blijft, is er niet zoveel aan de hand", vertelt een 13-jarige jongen die net uit het water komt. "We kunnen al zo weinig nu in deze coronaperiode, als je dan ook niet meer mag zwemmen hier, vind ik dat heel jammer."

Het zwemverbod in het Spaarne geldt al langer, maar deze week besloot de politie om ook echt te gaan handhaven. Muriel Blankers, wijkagent in de Indische buurt, geeft aan dat zwemmen in Haarlem om meerdere redenen gevaarlijk kan zijn. "Je kunt een aanvaring krijgen met een plezierbootje en je kan onderkoeld raken. Daarnaast varen hier ook grote schepen met een aanzuigende werking en ook van een brug springen is gevaarlijk."

Een man, net klaar met suppen, vertelt dat het in de praktijk allemaal wel meevalt: "Mijn kinderen zwemmen hier met enige regelmaat een geeft aan dat zij 'gewoon' netjes aan de kant blijven. Aan de zijkanten heb je zeker vijf á tien meter waar echt geen boten varen. Ik snap niet zo goed wat daar het probleem mee is."

Haarlemse politiek

Ook in de Haarlemse politiek is er kritiek op het zwemverbod. Louise van Zetten van Hart voor Haarlem snapt dat zwemmen in het Spaarne gevaren met zich mee kan brengen, maar daar moet dan wel een alternatief voor geboden worden. "Als nou met touw een lijn een stuk afbakenen waar mensen kunnen zwemmen, dan is het probleem toch opgelost? Daarnaast kun je ook nog trappetjes maken zodat mensen makkelijk het water in en uit kunnen."