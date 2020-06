Tuitjenhornse Femke Meines (20) zingt titelsong van nieuwe bioscoopfilm Engel

TUITJENHORN - Over haar carrière heeft ze de laatste tijd niet te klagen. Femke Meines, 20 jaar oud, heeft voor het eerst de titelsong voor een bioscoopfilm mogen zingen. Daarnaast is de zangeres, actrice en vlogster uit de Noordkop op sociale media steeds populairder. Zo heeft ze op Instagram de grens van 200.000 volgers bereikt.

Die nieuwe single heet 'Dichterbij' en is de titelsong voor de nieuwe familiefilm Engel, naar het boek van actrice Isa Hoes, die vanaf 5 augustus in de bioscoop gaat draaien. "Het is één van de eerste nieuwe films die uitkomt sinds de uitbraak van het coronavirus dus dat is ook alweer iets vets positiefs. Ik vind het echt een eer dat ik van dit project deel mag uitmaken."

"Het gaat eigenlijk heel goed met me", vertelt de Tuitjenhornse Femke Meines die in 2012 doorbrak na het winnen van het Junior Songfestival. "Dat komt natuurlijk door dit weer, daar word je al vrolijk van maar daarnaast is mijn nieuwe single uit en daar ben ik zo trots op."

Fans

Femkes trouwe schare fans groeit en groeit verder dankzij alle activiteiten op sociale media. Ze vlogt op Facebook en heeft inmiddels op Instagram meer dan 200.000 volgers. "Instagram is echt wel mijn kindje. Dit is echt weer een mooie mijlpaal." Bij de nieuwe single hoort ook een TikTok-filmpje mét challenge. "Er is een dansje bij bedacht en die is onwijs goed ontvangen en wordt al veel nagedaan door mijn volgers."

De 20-jarige Meines is nu vooral onder jongeren erg populair. Ze hoopt die doelgroep de komende tijd uit te breiden. En ze heeft nog veel meer plannen: "Ik droom altijd. Ik hoop ooit mee te mogen spelen in een mooie film zoals Gooische Vrouwen. Echt zo'n vette feelgood-movie. Of een mooie rol in een tv-serie, dat lijkt me ook echt fantastisch."