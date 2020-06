Honderd vlaggen uitgedeeld aan horecaondernemers Hoorn: 'De stad frist ervan op'

HOORN - Samen met zijn collega horecaondernemer Frank Wiese, deelt René Stam de Hoornse vlag uit aan honderd horecaondernemers in de stad. Afgelopen vrijdag waren zij namelijk weer de klos en moesten zij wegens rellen , weer hun deuren sluiten.

Met de vlaggen willen ze hun collega’s een hart onder de riem te steken. "Namens Horeca Nederland Hoorn willen we dit aanbieden aan de Hoornse ondernemers om daar wat meer saamhorigheid mee te duiden", vertelt initiatiefnemer René Stam.

Maar figuurlijk kan de vlag nog niet uit in Hoorn. "De vlag kan nog zeker niet uit, maar het is meer als symbool bedoeld dat de Hoornse horeca een eenheid is", vertelt Frank Wiese, eigenaar van restaurant D'Oude Waegh aan het Roode Steen.