Gooi Cisca Dresselhuys had zelfs als deurmat willen beginnen

In de serie Iconen voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat de oud-hoofdredacteur van Opzij en feministisch boegbeeld Cisca Dresselhuys.

Robert Jan de Boer

biografie naam: Cisca Dresselhuys geboren: Leeuwarden, 21 april 1943 beroep: journalist Trouw, hoofdredacteur Opzij erelijst: Anne Vondelingprijs 2001, Mercur d'Or/LOF Prijs 2008

Fotogalerij Het lijkt wel of we bij een filmster langs zijn. De muur van haar werkkamer hangt vol met foto's. Foto's die zijn gemaakt bij de vele interviews die Cisca Dresselhuys gaf voor bladen. Foto's gemaakt door gerenommeerde fotografen als Erwin Olaf. Dresselhuys verontschuldigt zich er een beetje voor: "Het is inderdaad van een ego-tripperij, maar deze foto's heb ik allemaal gekregen."

Nieuwsgierig De nieuwsgierigheid naar de verhalen van anderen zat er al vroeg in bij Dresselhuys: "Ik wist op mijn twaalfde al dat ik journalist wilde worden." Niets kon haar van dat idee afbrengen. Ze schopte het van telexiste bij dagblad Trouw ("als ik als deurmat had moeten beginnen had ik het ook gedaan") tot hoofdredacteur van Opzij. In die laatste hoedanigheid was ze jarenlang het gezicht van feministisch Nederland, maar toch bleef voor haar interviewen het mooiste wat er is. Zo zeer zelfs dat ze pas akkoord ging met haar hoofdredacteurschap, na de toezegging dat ze ook voor Opzij mocht blijven interviewen.

Quote "Als ik als deurmat had moeten beginnen, had ik het ook gedaan." Cisca dresselhuys, journalist

Meetlat Naam maakte ze met de gevreesde meetlat interviews voor Opzij. Bekende mannen werden daarbij langs de feministische meetlat gelegd. Dresselhuys: "Het is altijd eng voor mannen, meer dan voor vrouwen, als ze een cijfer krijgen." Dresselhuys interviewde haar slachtoffers altijd twee keer. "Het was gebleken dat ik zo lang bleef, dat die interviews wel vijf uur duurden. Dat is gekkenwerk. Dan is de geïnterviewde halfdood en ik ook. Toen dacht ik: 'dat ga ik niet meer doen. Ik splits het in twee gesprekken'."

Quote "Het is eng voor mannen om een cijfer te krijgen." cisca dresselhuys, journalist

Truc Maar hoe kom je twee maal twee uur binnen bij mannen met een overvolle agenda? Daarvoor had Dresselhuys een truc: "Door in het eerste interview veel over de persoon te praten: hemzelf, zijn achtergrond, noem maar op. Als die twee uur voorbij waren zei ik: 'we hebben het nog helemaal niet over uw werk gehad.' Dus dan had je binnen een of twee dagen een nieuw gesprek. Vroeger had ik dit geheim niet prijsgegeven, maar nu kan ik het wel zeggen."