Hilversumse Duuk (10) liet zijn haar twee jaar groeien om het te kunnen doneren

HILVERSUM - Zijn haar hangt ondertussen tot ver over zijn schouders en dat is maar goed ook: de 10-jarige Duuk uit Hilversum wil volgende week op zijn verjaardag twee lange vlechten haar doneren aan de Stichting Haarwensen. Duuk heeft er dan ook lang voor gespaard.

Van de vlechten worden haarwerken gemaakt voor kinderen die door ziekte of medische behandelingen hun eigen haar verliezen.

Twee jaar geleden doneerde een meisje uit zijn klas twee flinke vlechten aan het goede doel. Dat was het moment dat Duuk besloot dat er voorlopig geen schaar meer in de buurt van zijn haar zou komen.

"Ik ben best blij als het straks weer korter is, maar ik vind het heel bijzonder om dit te doen"

Quote

Duuk wilde dat graag ook doen. "Ik vind het een mooi idee dat ik een ander kind kan helpen. Want het is heel naar als je haar verliest omdat je ziek bent", vertelt hij.

Bijzonder om te doen

Na twee jaar met lang haar vind hij het ondertussen wel mooi geweest. "Het is nu wel erg lang, sommige mensen denken zelfs al dat ik een meisje ben. Vooral oudere mensen vinden een jongen met lang haar maar vreemd. Ik ben best blij als het straks weer korter is, maar ik vind het heel bijzonder om dit te doen."

Volgende week donderdag wordt Duuk elf jaar en dan gaat eindelijk de schaar er in. Tot die tijd hoopt hij niet alleen dat zijn haar nog een klein stukje groeit, maar ook dat er nog flink gedoneerd wordt. Naast zijn haar aan Haarwensen hoopt Duuk ook een leuke donatie te doen aan KiKa. De afgelopen tijd heeft Duuk al meer dan vijfhonderd euro opgehaald, maar daar mag nog wat bij. "Het geld dat ik nu al heb opgehaald voor KiKa is echt te gek, ik wil iedereen bedanken."