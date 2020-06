Breakpoint voor marechaussee: duo opgepakt voor tennisballen-smokkel bij gevangenis Schiphol

SCHIPHOL - De politie heeft vrijdagochtend twee Amsterdammers aangehouden die kort daarvoor tennisballen over de muur van het Justitieel Complex Schiphol zouden hebben gegooid. In de ballen bleken soft- en harddrugs en een klein en gedateerd model mobiele telefoon te zitten.

Een getuige die zag hoe de mannen 'een pakketje' over de beveiligde muur gooiden, belde zijn tip rond 10.30 uur door aan de Marechaussee. Hij had bovendien gezien dat de mannen in een zwarte Volkswagen Golf waren weggereden.

Snel daarna kreeg de marechaussee de auto op Schiphol-Oost in het vizier, en gaf de bestuurder een stopteken. Terwijl de inzittenden werden gecontroleerd, bleek dat er twee tennisballen over de muur van de gevangenis waren gegooid. In de ballen zaten een mobiele telefoon met oplader, een paar blokjes hasj en twintig pillen waarvan wordt vermoed dat het om xtc gaat. De ballen en de inhoud zijn in beslag genomen.

Geen verklaring

De marechaussee is inmiddels een onderzoek gestart, laat een woordvoerder weten. De twee verdachten hebben geen verklaring afgelegd, laat een woordvoerder weten. Ze zijn inmiddels op vrije voeten, maar blijven wel verdachte in de zaak.