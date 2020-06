Haven Den Oever vol rook door brand aan boord van aangemeerde viskotter

Het schip lag al even aangemeerd in de haven voor renovatie. Tijdens werkzaamheden zou de brand in de visruimten van het schip zijn ontstaan. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend.

Volgens de brandweer is de brand onder controle en zal het vuur zich niet verder uitbreiden. Het is nog onduidelijk hoelang de brandweerlieden nodig hebben om het vuur te blussen.

In korte tijd kwam veel rook vrij: de brandweer heeft daarover een waarschuwing verspreid.