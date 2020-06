Veilig winkelen in Alkmaar dankzij druktemeter: "Privacy is niet in het geding"

ALKMAAR - Wie in Alkmaar een dagje gaat winkelen, zal ze ongetwijfeld gezien hebben. In de winkelstraat staan palen met daaraan een camera en een kastje. De gemeente meet op die manier hoe druk het is. Via WhatsApp kunnen bezoekers een berichtje sturen naar een speciaal nummer. Ze krijgen dan een actueel beeld van de drukte in de stad.

Huib Lubbers van onderzoeksbureau RMC heeft de palen in opdracht van de gemeente Alkmaar neergezet. "De camera aan de paal trekt een denkbeeldige lijn en iedereen die daar overheen loopt, wordt geteld. Het systeem is ingesteld om hoofd en schouder te herkennen. Een hond of kinderwagen telt hij niet. Het systeem kan geen mensen herkennen, dus de privacy is niet in het geding."

Stoplicht

Wie via WhatsApp een bericht stuurt naar een speciaal nummer van de druktemeter, krijgt een appje terug met een actueel beeld van de drukte. Als het rustig is, krijg je het bericht dat het stoplicht op groen staat en dat je met een gerust hart de binnenstad kunt bezoeken. Bij oranje en rood is het verstandig om op een ander moment te gaan shoppen, aangezien het dan lastig is om anderhalve meter afstand te houden.

Het advies via WhatsApp is niet alleen gebaseerd op basis van de gegevens van de telpalen. Ook de drukte in de parkeergarages, camerabeelden en signalen van handhavers op straat spelen een rol. Volgens Lubbers werkt het systeem. "Ik denk zeker dat dit helpt. Je hebt deze objectieve informatie nodig om niet de verkeerde beslissingen te nemen en bijvoorbeeld de straat voor niets af te sluiten."

Kinderen

Het winkelend publiek is desondanks nog niet heel erg bekend met de druktemeter-app. "Ik heb er nog nooit van gehoord", vertelt een dame aan NH Nieuws. "Maar ik denk wel dat ik het ga gebruiken. Zeker omdat we wel eens met de kinderen op pad gaan en dan wil je wel weten of het een beetje te doen is."

Dat de palen, die soms vlakbij de ingang van winkels staan, niet echt mooi zijn om te zien, doet volgens Lubbers niet ter zake. Het doel heiligt volgens hem de middelen."Dit is juist bedoeld om winkeliers te faciliteren. Ik denk dat het voor hen een veel groter probleem is als de winkelstraat ten onrechte wordt afgesloten. Daar zou ik me als winkelier meer zorgen over maken."