Egmond aan Zee na de zomer strijdtoneel voor Provinciale Staten

Dat is maandag besloten door de fractievoorzitters in Provinciale Staten. In thuisbasis Paviljoen Welgelegen in Haarlem is het onmogelijk om de 55 Statenleden coronabestendig bijeen te laten komen. De Zuiderduinzaal in Egmond aan Zee biedt meer ruimte en mogelijkheden.

Ruimte genoeg

Voor de Statenleden komt er 'een examenopstelling’. Dan blijft er volgens provinciewoordvoerder Arthur Raphet Meeng genoeg ruimte over voor 70 toehoorders op een tribune op anderhalve meter van elkaar.

Veel publieke belangstelling wordt verwacht voor de oktobervergadering, als de Regionale Energiestrategieën en de Omgevingswet worden besproken.

Vereerd

Hotel Zuiderduin won het vanwege de aantrekkelijke prijs van andere locaties in de buurt van Haarlem of Amsterdam. Richard Nan, hoofd Marketing en Communicatie, is blij met de keuze voor het Egmonds hotel: "We voelen ons allemaal trots en vereerd."