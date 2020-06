KoepelKathedraal komt met nieuwe tentoonstelling op dak van gebouw

HAARLEM - Tientallen beelden die hoog in de Haarlemse KoepelKathedraal zijn verwerkt, zijn binnenkort voor iedereen te bezichtigen. Na het succes van de Klim naar het licht, waarbij bezoekers van de ene naar de andere toren konden oversteken via een brug, is er dit keer de beeldenroute Wezens van de Kathedraal.

Voor voorzitter Wim Eggenkamp van Stichting Kathedrale Basiliek was de overweldigende

belangstelling voor de "Klim naar het licht" een extra stimulans om deze beeldenroute te maken: "Mede dankzij de schitterende beelden die we in huis hebben, wordt de KoepelKathedraal vaak in één adem genoemd met de Sagrada Familia in Barcelona, de Sacré Coeur in Parijs en de Westminster Cathedral in Londen."

De wandelingen kunnen worden gemaakt vanaf 4 juli tot en met 25 oktober.