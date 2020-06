Een eindexamenjaar anders dan anders: dit zijn de geslaagden in West-Friesland

WEST-FRIESLAND - Het eindexamenjaar 2020. Het had het jaar moeten zijn van gymzalen vol gespannen leerlingen, klaar voor hun examen. Een jaar van nagelbijten bij de telefoon, wachten op de examenuitslagen. Een jaar van bijzondere eindexamenstunten, gala's en diploma-uitreikingen. Maar het werd het jaar van de coronacrisis. Een eindexamenjaar: anders dan anders. NH Nieuws blikt terug met leerlingen en gaat in gesprek met onder meer Hans Nijdeken van het Tabor College. Hoe hebben zij dit schooljaar beleefd? En de grootste vraag: wie zijn er geslaagd?

Op de vraag wat ze het meest gemist hebben, is het antwoord vooral de examens zelf, de feestjes en de diploma-uitreiking. Maar ook het contact met anderen, vertelt Marjolein in haar vlog. "We zouden naar Walibi gaan, dat heb ik wel een beetje gemist. Afscheid kunnen nemen van de docenten op een echt goede manier dat vind ik ook jammer, en vrienden van school heel lang niet meer zien en ook het eindexamengala." Marjolein zit op het Clusius College in Grootebroek en hoopt dat haar school nog wel iets regelt als afscheid, want zo creatief zijn ze wel zegt ze.

"Normaal werk je vanaf de eerste en daarna elk jaar ernaartoe om op een gegeven moment in de vierde aan zo'n tafeltje te zitten met je examen en dat je dan examen maakt en dan vervolgens wordt gebeld of je geslaagd bent of niet, dat moment had ik zo graag mee willen maken!", vertelt Shamee in haar vlog. Ook Merel, die ook op SG Newton zat, beleefde haar eindexamenjaar niet zoals gehoopt: "Het is wel een beetje anders gegaan dan ik zelf had verwacht van dit jaar."

Haar mentor had elke dag contact met haar, en dat ervoer ze als heel fijn. "Ik vond persoonlijk het contact tussen mij en de mentor heel handig. Als je gewoon elke dag een beetje de bedoeling wist wat er ging gebeuren en wat je moest doen." Ook Jason, die ook op SG De Dijk zat, vond het digitale contact met leraren en andere leerlingen prettig. "Elke week hadden we wel een hang-out gesprek, dat was erg fijn. Dan zag je de rest van de klas ook weer."

Maaike zat op SG De Dijk en vindt dat de coronacrisis haar wel geholpen heeft bij haar examenjaar. "Ik stond er al best wel goed voor, voor de coronacrisis. En later hoorden we dat we geslaagd waren."

Meer geslaagden

Vergeleken met vorig jaar, zijn de slagingspercentages van de middelbare scholen in West-Friesland dit jaar een stuk hoger (red. cijfers bekend). Zo is bijvoorbeeld iedereen die examen deed op het Atlas College geslaagd. Maar is dit ondanks of dankzij de coronacrisis?

Volgens Pol Hinke, directeur van Copernicus SG, heeft de coronacrisis zeker wel invloed gehad. Volgens hem is het ontbreken van veel stress een van de gevolgen van de hoge slagingspercentages. "Op het moment dat de coronacrisis uitbrak, was de examenklas van de Copernicus SG bijna klaar met de afronding van het programma van toetsing en afsluiting. De crisis heeft dus weinig invloed gehad op de schoolexamencijfers. Wel van grote invloed was dat deze examens uiteindelijk bepaalden of je geslaagd of gezakt was. De stress van het centraal examen, waar in alles tegelijk komt, was niet aanwezig.(..) Dit is zeker een onderzoek waard."

Daarnaast was er veel meer en intensiever contact tussen docent en leerlingen rondom de schoolexamens, waren leerlingen veel meer gemotiveerd vanwege de onzekere situatie die de coronacrisis bracht en kwam er ook veel stimulans uit de ouders. Tenslotte hebben ze alle leerlingen één herkansingsmogelijkheid geboden. "We wilden hen niet de dupe laten worden van de situatie en, met name, de perikelen rondom de opstart daarvan. Verschillende leerlingen hebben deze kans met beide handen aangepakt. We zijn dus enorm trots dat het iedereen gelukt is om deze bijzondere schooltijd met een diploma af te sluiten!"

Spannend jaar

Niet alleen voor de leerlingen was het een lastig en bijzonder jaar, ook de schoolbesturen moesten vaak snel schakelen en moeilijke beslissingen nemen. Hans Nijdeken, voorzitter van het college van bestuur van het Tabor College heeft het ervaren als een turbulent jaar: "Maar ook de meest bijzondere van mijn carrière."

Vlak na een persconferentie moest Hans wel eens snel schakelen. "Op een zondagavond moest ik opeens besluiten dat de toetsenweek niet doorging de volgende dag. Iedereen stond klaar, leerlingen hadden hard geleerd. Dat is dan nog al een beslissing."

Maar ook over de vorm van het onderwijs moest hij opeens besluiten nemen, want hoe ga je dat thuis lesgeven invullen? "Onze vestiging d'Ampte werkte al veel met digitale ondersteuning, dus die draaide al na een paar dagen. De andere scholen hadden nog een slag te maken. Maar hadden het ook binnen een week voor elkaar. Diepe respect voor de collega's die het allemaal voor elkaar hebben gekregen."

De coronacrisis heeft veel ellende met zich meegebracht, maar ook mooie dingen opgeleverd. 'Dingen' die het schoolbestuur van het Tabor College graag wil behouden. "We hebben in het verleden best wel veel toetsen afgenomen. Leerlingen kregen een cijfer en we gingen weer door. Maar we willen meer richting het formatief werken. Heeft een leerling geleerd wat hij moest leren. En wat zet dat ene cijfer nou over de kennis van een student. We willen ook meer feedback geven en op maat werken. Nog meer op de leerling gericht."

Het was al met al een enerverend jaar voor Nijdeken. Een jaar waar hij zich zorgen maakten over zijn collega's, maar ook veel trots voelde richting de docenten en leerlingen. Hij is blij dat de scholen na de zomervakantie weer volledig open kunnen en beginnen met een nieuw normaal, want: "We gaan niet helemaal terug naar vroeger, we nemen alleen de goede dingen mee."

En wie zijn de geslaagden?

De regio West-Friesland kent meerdere middelbare scholengemeenschappen. Kijk hieronder voor de lijst met geslaagden. Vanwege de privacywetgeving zijn niet alle leerlingen vermeld.