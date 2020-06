Bussums speelparadijs opent deuren weer: "We hebben de trampolines gemist"

BUSSUM - Het is weer springen, rennen en gillen bij Monkey Town in Bussum. Het speelparadijs is na ruim drie maanden weer open en daar zijn kinderen én ouders maar wat blij mee.

"Het is hier zo leuk, we hebben het gemist", reageren vriendinnen Feline en Jackie. Met een rood hoofd rennen ze van de trampoline naar de glijbaan en weer terug. "Maar de trampolines zijn het leukst."

Keuzes

Het is de eerste dag sinds de coronasluiting dat het speelparadijs in Bussum open is. Voor bedrijfsleider Ferry Buurman is het ook weer even wennen dat hij omringd wordt door schreeuwende kinderen. "We hebben de afgelopen tijd veel schoongemaakt en gerommeld."

Maar het is niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Al die tijd dicht voel je in de portemonnee en dat zorgt ervoor dat Buurman bepaalde keuzes heeft moeten maken. Eigenlijk stond er een nieuw toestel op de planning dit jaar, maar dat heeft hij moeten uitstellen. "Omdat we toch ons geld op de bank willen houden, omdat je niet weet hoe lang het duurt en je wilt niet failliet gaan", zo legt hij uit.

Ballenwasmachine

Want ook nu mag hij nog niet op volle capaciteit draaien. Er geldt een maximum van 30 kinderen. Daarnaast zijn er nog een aantal maatregelen. Zo moet je van tevoren reserveren, staan er veel minder tafels en wordt er gevraagd afstand te houden tot de medewerkers. Ook komt de ballenwasmachine wat vaker uit het schoonmaakhok tevoorschijn. Die zorgt ervoor dat de ballen uit de ballenbak schoon worden.

Dat is nog een hele operatie. "De ballen worden opgeslurpt door een slurf en in de machine zitten borstels die de ballen schoonspoelen", vertelt Evelien van de Wakker die ondertussen aan de achterkant van de machine de schone ballen in een grote zak opvangt.

Ondanks alles is Buurman vooral blij dat de ruimte niet meer zo leeg en kil is. "Vandaag lopen er tien á vijftien kinderen en dan is er toch weer reuring. Dat is toch gezellig", besluit hij.