Vereniging geschiedenisdocenten: "Laat die standbeelden alsjeblieft staan"

Amsterdamse standbeelden lijken de afgelopen week aan de lopende band te worden beklad of vernield. Niet alleen het Monument Indië-Nederland werd beklad, maar een paar dagen daarvoor was het raak bij het beeld van Mahatma Gandhi op de Churchilllaan in Amsterdam-Zuid. Met rode verf stond op de sokkel van het beeld 'racist' geschreven.

Ook het Tropenmuseum moest het ontgelden. "Wij als geschiedenisdocenten staan te smullen op dit moment", zegt Ton van der Schans, voorzitter vereniging van docenten geschiedenis en staatsinrichting. "Niet om de vernielingen maar wel op de discussie die zich nu op straat afspeelt. Dat is wat je wil als geschiedenisdocent."

Standbeelden uit het straatbeeld verwijderen

"Tegenstanders roepen op de standbeelden van omstreden figuren van straat te halen, want: waarom iemand eren die ook verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld duizenden moorden? Neem het onlangs bekladde Monument Indië-Nederland dat ooit werd opgericht ter ere van Joannes van Heutsz. Hij werd gezien als militaire held omdat hij Atjeh veroverde. Maar al snel kreeg het monument veel kritiek omdat Van Heutsz volgens schatting verantwoordelijk is voor meer dan honderdduizend doden."

Met de kennis van nu zou je kunnen bepleiten dat deze man geen monument meer waard is, maar de vereniging van geschiedenisdocenten ziet dit anders. "Als je tegen Jan Pieterszoon Coen zou zeggen 'je bent een racist', dan zou hij zeggen: 'een racist, wat is dat? Kan je dat eten'." Hij doelt erop dat je de standbeelden in historische context moet bekijken. "We moeten oppassen dat we niet onze eigen blik dominant op dat verleden leggen, maar dat verleden ook vanuit zijn eigen normen en waarden beoordelen."

Grens

Andere historici vinden dat sommige beelden wel zouden moeten veranderen, zoals dat van Van Heutsz. Daar is de vereniging het niet mee eens, omdat er moeilijk een grens te trekken is wie er dan mag blijven en wie moet verdwijnen. "Waarom pakken we wel Coen en niet Erasmus? Waarom wel Stalin en niet Henk Sneevliet?"

En zo zijn er nog tig twijfelachtige namen te noemen. De vereniging bepleit daarom de beelden en straten van context te voorzien, maar niet te verplaatsen. Ook niet naar een museum. "In musea komt maar een bepaald soort publiek. Op straat komt iedereen, waardoor iedereen met de standbeelden wordt geconfronteerd."

Die zichtbaarheid vinden ook mensen pijnlijk. "Maar juist dat kan een reden zijn dat je met de kennis van het verleden een standpunt inneemt in het heden", aldus de voorzitter van de vereniging van geschiedenisdocenten.