Naardense Marleen Sanderse wordt burgemeester van het Gelderse Hattem

Van 2014-2018 was Sanderse wethouder in Naarden, later Gooise Meren. Op dit moment is zij werkzaam als CDA-Statenlid van de Provincie Noord-Holland en adjunct afdelingsmanager Stedelijk beleid bij de gemeente Almere.

Sanderse volgt waarnemend burgemeester Toon van Asseldonk op in het Gelderse Hattem. De vertrouwenscommissie die gaat over de voordracht van de nieuwe Hattemse burgemeester beveelde Sanderse maandagavond aan bij de gemeenteraad, die deze aanbeveling vaststelde. Nadat de minister en de Koning het besluit hebben ondertekend zal de benoeming officieel zijn. De beëdiging volgt in september.

Sanderse groeide op in de Noordoostpolder op een fruitteeltbedrijf en woont momenteel met haar man en zoon in Naarden. Haar loopbaan volgde op de studie bestuurskunde en zij is tevens een voormalig paralympisch roeister.