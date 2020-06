Volendamse Mona Keijzer wil eerste vrouwelijke lijsttrekker van het CDA worden

VOLENDAM - De 51-jarige Mona Keijzer doet een gooi naar het lijsttrekkerschap van het CDA. Dat maakt ze vandaag bekend in een interview met de Telegraaf .

Vooralsnog neemt Keijzer het op tegen minister De Jonge van Volksgezondheid, die vorige week al zijn kandidatuur bekendmaakte. Volgens Keijzer is het tijd dat er een vrouwelijke partijleider komt. "Het is echt tijd dat onze dochters, kleindochters, schoondochters en vriendinnen zien dat een vrouw de leiding kan hebben over het CDA."

Keijzer noemt zichzelf 'ruimdenkend conservatief met een sociaal hart'. Volgens haar betekent dat onder andere dat ze staat voor vrijheid van meningsuiting maar binnen het beschaafde, en noemt een eerlijke economie als sociaal aspect. Daarbij haalt ze ook Volendam aan, waar veel ondernemers wonen. "Als je daar dan rijk van wordt? Groot applaus. Maar niet over de rug van een ander."

Eerder een gooi

Keijzer deed in 2012 ook al een gooi naar het lijsttrekkerschap. Dat verloor ze toen van Sybrand van Haersma Buma. De leden van het CDA stemmen tussen 6 en 9 juli over een lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.

Keijzer zegt een samenwerking met Forum voor Democratie niet te willen uitsluiten, in tegenstelling tot De Jonge. "Als je het al doet, dan lever je je wel heel erg op een presenteerblaadje uit aan GroenLinks, D66 of PvdA. En daar zitten óók nog wel wat visies op Nederland, die de mijne niet zijn."