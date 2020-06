Plexiglas bij de balie en eten bestellen via een app: Zaans hotel krijgt coronakeurmerk

ZAANDAM - De zomervakantie staat voor de deur en voor de mensen die eruit willen in eigen land is het opvallende hotel naast station Zaandam is er helemaal klaar voor. Daar hebben ze, door het uitvoeren van de nieuwe COVID-19-protocollen, een keurmerk van certificeringsbedrijf Kiwa ontvangen. "Het is een waanzinnige prestatie om alles in korte tijd zo te veranderen."