Türkiyemspor: Van vreugde naar verdriet

AMSTERDAM - "Tuurlijk had ik willen winnen. Ik laat die wedstrijd nog steeds aan mijn dochtertje zien, maar het is mooi dat iedereen het nog steeds over Türkiyemspor heeft", vertelt voetballer Hursut Meric over de verloren kampioenswedstrijd tegen IJsselmeervogels.

Türkiyemspor werd in 2006 kampioen bij de zondag amateurs. Voor het algehele kampioenschap speelden de Amsterdammers tegen IJsselmeervogels. Tegen de ploeg uit Bunschoten lukte het uiteindelijk niet om algeheel amateurkampioen te worden. De eerste wedstrijd bij IJsselmeervogels werd nog met 2-1 gewonnen. "IJsselmeervogels scheet in hun broek die wedstrijden voor ons" laat Meric weten.

De Amsterdamse Kwong-Wah Steinrath stond in 2006 in de spits bij IJsselmeervogels. "De eerste helft in Bunschoten werden wij weggespeeld. De tweede helft kan ik mijzelf wel wat aanrekenen. Ik miste een aantal grote kansen. Ondanks dat wij toen verloren, was het gevoel na afloop in de kleedkamer dat wij het kampioenschap gingen pakken", vertelt Steinrath. Doordat het complex van Türkiyemspor werd afgekeurd, werd de return bij het naburige SDW gespeeld. In de eerste helft kwamen de Amsterdammers met 1-0 achter. Keeper Sander van der Lugt zag er niet goed uit bij de goals van IJsselmeervogels. "Ik had het anders moeten doen", vertelt Van der Lugt nu.

