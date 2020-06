Groot aantal vernielingen bij basisschool de Wegwijzer in Opperdoes: "Het vandalisme is sterk toegenomen"

OPPERDOES - Bij basisschool de Wegwijzer in Opperdoes is er afgelopen vrijdag voor de zoveelste keer iets vernield op het schoolplein. "Deze keer moest onze basketbalpaal er aan geloven. Er hebben duidelijk meerdere mensen aan gehangen. We vinden het echt heel vervelend", vertelt directeur Hans Hubbelmeijer.

Sinds dit schooljaar is het vandalisme in Opperdoes sterk toegenomen. "Er is in de avond veel jeugd op het schoolplein te vinden. En zeker in nu, in de zomerperiode neemt dat toe. We hebben veel last gehad van bekrassingen van kozijnen, ramen en deuren met scherpe voorwerpen en watervaste stiften." Twee weken geleden is er zelfs ingebroken op de basisschool. "Er zijn fietsen kapotgemaakt, eieren tegen de muren gegooid en flessen gegooid over het schoolplein. En weer een andere keer is onze tafeltennistafel zo bekrast dat we hem niet meer kunnen gebruiken."

De school roept de hulp van de buurtbewoners in om de vernielingen te laten stoppen. "Er zijn door buurtbewoners al drie namen genoemd van betrokkenen bij de laatste vernieling. De politie is zeker van plan om deze jongeren te confronteren." Ook wat de andere vernielingen betreft heeft Hans vermoedens over wie de daders kunnen zijn. "Op basis van de sporen heb ik een sterk vermoeden wie er voor de inbraak verantwoordelijk is. Verder heb ik het idee dat het om meerdere groepen jongeren gaat."

Hulp uit de buurt

"Ons doel is nu om zoveel mogelijk samen te werken met buurtbewoners, jongerenwerkers, boa's en wijkagenten, in samenspraak met de gemeente. Ik laat berichten plaatsen in buurtkranten en spreek ouders aan. Zo willen we uiteindelijk aan een lijst namen komen van jongeren, zodat ze aangepakt kunnen worden. Wanneer buurtbewoners iemand op heterdaad betrappen, willen we hen vragen 112 te bellen", aldus directeur Hans Hubbelmeijer.