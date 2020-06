'Marokkaanse Zlatan' verlaat Telstar door de voordeur

AMSTERDAM - Reda Kharchouch heeft er een halfjaar op moeten wachten, maar maandag tekende de spits eindelijk bij Sparta Rotterdam. De Amsterdammer ligt de komende twee seizoenen vast in Rotterdam, met de optie voor nog één seizoen. "Ik heb er lang op moeten wachten. Eindelijk mag ik er heen gaan", laat Kharchouch weten in gesprek met NH Sport.

De revelatie van Telstar werd maandagochtend medisch gekeurd bij de Rotterdammers. Hij mocht daarna zijn contract tekenen in bijzijn van zijn ouders. "Ik was vorig jaar bij Telstar alleen met mijn vader en zaakwaarnemer. Nu was de hele familie er bij."

Genoeg belangstelling voor Kharchouch

Sparta was niet de enige gegadigde in de strijd om de handtekening van Kharchouch. "Er zijn wel een aantal clubs uit de eredivisie en het buitenland die hebben geïnformeerd", bevestigt de spits. "Sparta was de enige die zo snel mogelijk concreet was. Ik had geen twijfels, zij waren de enige die mij het volle vertrouwen gaven. Ze waren in januari de enige die mij een groot podium wilde geven. Het lag uiteindelijk gevoelsmatig erg goed."

"Het systeem en de trainer hebben mij een steuntje in de rug gegeven om voor Sparta te kiezen", vervolgt de spits. "Ik heb in januari met Henk Fraser gesproken, hij heeft mij zijn plan van aanpak uitgelegd toen de deal bijna rond was. Zijn visie op het voetbal sprak mij heel erg aan."