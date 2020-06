Reparatie Leeghwaterburg duurde te lang, provincie belooft beterschap

ALKMAAR - De storing van de Leeghwaterbrug zorgde zaterdag voor een verkeerschaos in en om Alkmaar. Het duurde minstens twee uur voordat het euvel, een kapotte eindschakelaar, gerepareerd was. Volgens de provincie kwam dat omdat de technicus vanuit de IJmond moest komen opdraven. "We gaan kijken hoe dat voortaan sneller kan", belooft een woordvoerder.

Het brugdeel van Heerhugowaard naar Alkmaar had een technische storing in een eindschakelaar, waardoor de slagbomen niet omhoog gingen. Het is al de derde keer dat de schakelaar, die de volledige sluiting van het brugdeel registreert, dienst weigert.

Selina Douma, woordvoerder van provincie Noord-Holland, meldt aan mediapartner Alkmaar Centraal: "De technicus moest uit de IJmond komen, waardoor het twee uur heeft geduurd voor de brug gerepareerd was. Bovendien is het geen gemakkelijke klus. We gaan bekijken hoe het bij een volgende storing allemaal wat sneller kan."

Automobilisten die richting de snelweg A9 wilden, stuitten op een afgesloten N242 en werden via de N508 om Alkmaar heen gestuurd. De oostkant van de Alkmaarse ringweg liep daardoor volledig vast en ook op de alternatieven door de stad stond het verkeer zo goed als stil. De ANWB riep automobilisten op om 'het Alkmaarse' vooral te mijden.

Sinds de ingebruikname van het brugdeel in maart is er al drie keer sprake geweest van een technische storing. Alle drie keer was het de eindschakelaar. Douma: "Hoe dit zo snel al weer heeft kunnen gebeuren, gaan we uitzoeken. De schakelaar zit er niet voor niets. We bekijken de technische kant, maar ook de veiligheid houden we in het oog."