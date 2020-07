Toeristen terug in Zandvoort: "Het is een invasie van Duitsers"

Twee maanden geleden hadden de meeste ondernemers in Zandvoort niet durven dromen dat het nu zo druk zou zijn in het dorp. Suzanne Jansen van het Amsterdam Beach Hotel dacht wel dat er wat toeristen zouden komen, maar niet zoveel. "Ik dacht eerder aan 50 á 60 procent bezettingsgraad, maar dat we nu al vol zouden zitten, had ik niet verwacht."

Ook de appartementhouders zijn blij verrast met de ommeslag deze maand. "Het is een invasie aan Duitsers", vertelt Herman Bosma. Hij heeft achter zijn huis in de Haarlemmerstraat een vakantieappartement (Antoinette) en verhuurt dit voornamelijk aan Duitsers. "Ik kreeg allemaal annuleringen binnen en dacht dat het een verloren jaar zou zijn. Ik wilde de boel een beetje opknappen, maar de toeristen zijn weer helemaal terug." Zijn appartement is tot en met augustus volgeboekt.

Ruimte

Lana Lemmens denkt dat de Duitse toeristen het dorp weer opzoeken, omdat hier ook veel ruimte is om veel toeristen te kunnen ontvangen: "We hebben de duinen en het strand." Daarbij kunnen ze met de auto naar Zandvoort komen en dat is volgens Lana ook een goede reden om er weer zijn.

Het Amsterdam Beach Hotel werd dit voorjaar grondig gerenoveerd en zou voor de Formule 1 opengaan. Toen het evenement door de coronacrisis werd geannuleerd, zag Suzanne Jansen het somber in. "Ik heb momenten gehad waarop ik dacht dat we helemaal niet meer open zouden gaan." Dat het nu goed gaat is fijn, maar volgens haar geen garantie voor de toekomst. "Zandvoort is een plaats waar je in de zomer het geld moet verdienen om de winter door te komen", vertelt Suzanne. "Het blijft moeilijk, maar ik ben wel hoopvol."

Lana Lemmens ziet ook dat ondernemers het nog altijd zwaar hebben. "We zijn er nog lang niet!" Ze hoopt dat de veerkracht van de ondernemers genoeg is om dit jaar te overleven. "Ik hoop echt dat ze kunnen knallen deze zomer en dat ze deze hele zware winter die eraan zit te komen, gaan redden."