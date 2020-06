Schipper Jerke krijgt eerste schoolklas weer aan boord: "Misschien is mijn seizoen nog te redden"

Maar voor schippers als Van As gloort er licht aan de horizon: wanneer kinderen in een zogenaamde 'kampbubbel' leven, hoeven zij vanaf 1 juli geen anderhalve meter afstand tot elkaar te houden. Dat betekent dus ook gezamenlijk mogen eten, slapen en spelen. "Dit is heel belangrijk nieuws voor ons. Mijn schip is perfect voor schoolklassen, verenigingen en kerkgroepen, daar zou ik mij op gaan richten." De anderhalve meter afstand geldt wel voor de kampbegeleiders en de schipper.

De timing kon niet slechter: in februari werd de 21-jarige Jerke van As eigenaar van zijn eigen charterschip: 'Nil Desperandum'. Een schip bestemd voor grote groepen van maximaal 50 personen, maar van deze capaciteit heeft hij nog geen gebruik kunnen maken.

Volgende week vaart Van As uit met zijn eerste klas uit Grootebroek: "De eerste boeking is binnen gelukkig." En dat is heel welkom. Vanwege de coronaregels ontving hij de laatste tijd alleen gezinnen aan boord. "Het grootste gezin was er een met elf kinderen, die mochten gratis meevaren, maar gemiddeld zijn die groepen veel kleiner en dat levert dan ook minder op. Ik ga mensen niet drie keer zoveel laten betalen om genoeg te verdienen."

Nu krijgt de jonge ondernemer slechts een derde binnen van het normale tarief, maar de geldzorgen nemen niet de overhand. "Schipper op de Bruine Vloot doe je niet om rijk te worden, dat doe je om mensen een mooie dag te bezorgen. Het moeilijkste vind ik dan ook de vakantiegangers steeds weer afbellen."

'Wanhoop niet'

Voor Van As is zijn schip ook zijn woning en hij gaat alles op alles zetten om het volgende seizoen te halen. "Dit is voor mij een droom: een eigen schip en dat zet ik niet zomaar over boord. De naam van mijn schip betekent 'wanhoop niet' daar probeer ik mij aan vast te houden. Ik hoop dat er veel boekingen komen van schoolklassen, dat kan het seizoen nog redden."